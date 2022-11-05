За последние четыре года общемировой флагман криптовалютных операций Binance, "провел" иранские финансовые операции на сумму в 8 млрд долларов. И как вы понимаете, санкции США этому вовсе не помеха... А основной "переток" операций происходил между лидером "криптоплощадки" Ирана - криптобиржей Nobitex и Binance. А для обхода западных санкций основной валютой платежей была использована Tron, разрешающая использовать анонимность платежей.
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Министерство юстиции США начало расследование по поводу отмывания денег Binance, что может привести к полному запрету взаимодействий между криптобиржей и Ираном. Но руководство крупнейшей криптовалютной биржи все отрицает, как всё отрицает и иранская "контора" Nobitex. Помимо этого, пресс-секретарь Binance, Патрик Хиллманн, озвучил информацию, что компания не является американской структурой, в отличие от других криптовалютных организаций, попавших под американские санкции, но все равно с большой долей сотрудничества относится ко всем пожеланиям правительства Америки.
Но как писал выше: "Ванька слушает, да ест", намекая, что какой "коммерсант здорового человека" откажется ради прибыли по причине "левых" финансовых санкций.