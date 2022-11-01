Ведь мода на электромоторы добралась и до "мускульных друзей" человека - двухколесных велосипедов

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

Что ни говори, а тяга человека "облегчить" себе жизнь - неистребима, даже если ты крутишь педали и считаешь себя "за здоровый образ жизни". И тут как нельзя кстати маркетологи из автомобильной промышленности уловили тренд, пытаясь продать свой бренд поборникам активного образа жизни.

реклама

Так General Motors, кроме своего электроавтомобиля Hummer EV suv, в качестве одной экосистемы, представил "младшего собрата" транспортного средства - электровелосипед с одноименным названием Hummer EV, призванный "бороздить" просторы бездорожья.









Велосипед будет оснащен встраиваемыми электродвигателями в количестве двух штук, само собой - широкими покрышками-шинами, а мощность, развиваемая электромоторами, составит примечательные 2400 Ватт.

Что удивительно, у велика будут отключаемые "мосты", с возможностью выбора переднего, заднего или полного приводов. Все это "техническое хозяйство" питается от батареи с емкостью в 17 А·ч (правда на данный момент точная емкость системы под вопросом).

Ну и один из самых главных параметров: две пары двигателей способны "раскочегарить" внедорожный электровелик до 45 км/ч. Купить новинку можно будет у представителей компании, также и посредством онлайн. Цена, только не плачьте, составит порядка 4000 долларов зеленой бумаги.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке <b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b> -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде



