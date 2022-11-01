Что ни говори, а тяга человека "облегчить" себе жизнь - неистребима, даже если ты крутишь педали и считаешь себя "за здоровый образ жизни". И тут как нельзя кстати маркетологи из автомобильной промышленности уловили тренд, пытаясь продать свой бренд поборникам активного образа жизни.
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Так General Motors, кроме своего электроавтомобиля Hummer EV suv, в качестве одной экосистемы, представил "младшего собрата" транспортного средства - электровелосипед с одноименным названием Hummer EV, призванный "бороздить" просторы бездорожья.
Велосипед будет оснащен встраиваемыми электродвигателями в количестве двух штук, само собой - широкими покрышками-шинами, а мощность, развиваемая электромоторами, составит примечательные 2400 Ватт.
Что удивительно, у велика будут отключаемые "мосты", с возможностью выбора переднего, заднего или полного приводов. Все это "техническое хозяйство" питается от батареи с емкостью в 17 А·ч (правда на данный момент точная емкость системы под вопросом).
Ну и один из самых главных параметров: две пары двигателей способны "раскочегарить" внедорожный электровелик до 45 км/ч. Купить новинку можно будет у представителей компании, также и посредством онлайн. Цена, только не плачьте, составит порядка 4000 долларов зеленой бумаги.