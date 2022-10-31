Что такое метавселенная, насколько я помню, первым "озаботился" Марк Цукерберг. А вот дальше "пошло-поехало": данное слово во всех диапазонах значений не употреблял только ленивый. И вот наконец, "виртуальный мир" добрался и до громоздкой бюрократической машины Международной организации криминальной полиции. Где решили не убегать от технического процесса, а взять его "на вооружение".
реклама
Так Интерпол на днях познакомил с миром метавселенной, призванной объединить полицию всего мира. Презентация состоялась в Нью-Дели на главном мероприятии года этой организации.
От первой презентации до полного функционирования не прошло много времени, по сообщениям осведомленных источников, метавселенная работает "на полную мощность", и уже первые "путешественники" могут сделать шаги по зданию головного офиса организации в Лионе.
Конечно, функция "виртуального музея" - это очень интересно. Но как насчет рабочих встреч и контактов с работниками правопорядка между собой в "выдуманном мире"- как тебе такое Илон Маск. И не дождавшись ответа от знаменитости, спешу огорошить: при наличии времени в интерполовской метавселенной можно даже пройти курсы обучения, повысив квалификацию или обучиться новой профессии "по теме".
Как говорится, Интерпол задал тренд - кто следующий...