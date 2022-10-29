Данное транспортное средство примечательно тем, что именно на нем Роскосмос "ищет" приземлившихся космонавтов

"Легендарная" торговая площадка снова смогла удивить - судите сами: часто ли встретишь в открытой продаже автомобиль, который использует Роскосмос в ходе своей непосредственной "трудовой" деятельности, и это я не про доставку высокого начальства в уютный офис в Королеве.

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Ну и непосредственно к "виновнику торжества". Так бдительные граждане среди тысяч стандартных объявлений о продаже автомобилей обнаружили интересный "лот". Который представлял собой восьмиколесный вездеход с грозным наименованием "Шаман". Ясное дело, такой транспорт нужен не для поездок по клубам или знакомства с девушками, а для чего-то нечто большего, например - поиска приземлившихся космонавтов.









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Сие чудо техники грОзно не только лишь своим названием, но и ценой - за транспорт 2022 года выпуска просят почти что 16 миллионов рублей. И видимо, не зря: 5-тонный вездеход способен "раскочегариться" до 70 км/ч по ровной поверхности, а водные преграды для Шамана не являются таковыми: вездеход может и плавать со скоростью до 7 км/ благодаря наличию гребного винта. И не забыть сказать про силовую установку: у Шамана "в комплекте" 180-cильный двигатель объемом 6 литров с расходом топлива в 24 литров на 100 километров. И да - на этой "взрослой игрушке" можно передвигаться по дорогам общего пользования.