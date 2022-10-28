Хорошо когда политика "побоку" от медицины. Так несмотря "на отмену" России и русских, известное медицинское издание Frontiers in Pharmacology "напечатало" об исследованиях ученых-медиках из Томска, которые смогли "породить" комплекс биологических элементов, даже в минимальной концентрации способных на существенный противовоспалительный эффект.
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Основа этих элементов - триптантрин, относящиеся к группе алкалоидов, извлекаемой из дрожжей и растений. Алкалоид примечателен тем, что обладает хорошей силой воздействия, состоящей из мощных противоопухолевых и иммуногенерирующих эффектов.
Но, как говорится, есть "нюанс" - обычный немодифицированный алкалоид обладает низкой биоактивностью, а для повышения его полезных свойств высокие мужи из Томска "внесли ряд изменений" в молекулы основного вещества, добавив новые атомы иных веществ. Вот "новорожденный" триптантрин уже куда более "боеспособен" и полезен. И тут уже с чистой совестью можно сказать, "что достаточно одной таблетки"...
Но кроме шуток, искомое вещество, как и впрочем "оригинальный" триптантрин, до неприличия плохо растворяется, поэтому как "внедрить" его в кровь пациента - та еще задачка. Но вот если к триптантрину добавить циклодекстрин - то все будет "на мази". Точнее если молекулу "героя нашей новости" поместить в оболочку, состоящую из циклодекстрина - то все "получится" и лекарство всосется в кровь.
Вот такими нетривиальными средствами и "куется" современная российская медицина. А вы говорите...