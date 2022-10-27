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SpaceX наделила участников космической миссии "глазом астронавта"
Продвинутый "девайс космических путешествий" необходим для важных медицинских исследований. Земных медиков беспокоит так называемый "нейроокулярный синдром космических полетов", приводящий к снижению зрения и ухудшению иннервации
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   Умеет же, откровенно говоря, пресс-служба SpaceX создать красивый инфоповод. Так на групповом фото будущей команды "космического путешествия" - SpaceX Polaris Dawn, все участники изображены с необычным предметом в левом глазу. Невольно напоминающем о легендарном фильме "Терминатор". Да и честно говоря, трудно вспомнить что-то другое, когда и на полноценном презентационном видео звучит легендарная музыка Брэда Фиделя. 

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Источник фото: .telegraph.co.uk


   И давайте не будем гадать, что же это за "чудо инженерной мысли". Это чудо называется медицинская контактная линза, правда только космическая. Данный медицинский "агрегат" специально разработан для исследования такого "космического недуга" - как нейроокулярный синдром космических полетов, возникающего при длительном пребывании в зоне невесомости. А выражается сие заболевание в ухудшении человеческого зрения. 

   Самая популярная теория гласит, что при долгом пребывании в пространстве с нулевой гравитацией появляется избыточное внутриглазное давление, сжимающее глазной нерв и глаз. 

   И данное изобретение необходимо для контроля давления в глазных пазухах, в потенциале своем раскрывающее механизм "деградации" зрения в космосе при нулевой гравитации.

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#spacex #spacex polaris dawn #космическая медицина #нейроокулярный синдром космических полетов
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