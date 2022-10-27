Умеет же, откровенно говоря, пресс-служба SpaceX создать красивый инфоповод. Так на групповом фото будущей команды "космического путешествия" - SpaceX Polaris Dawn, все участники изображены с необычным предметом в левом глазу. Невольно напоминающем о легендарном фильме "Терминатор". Да и честно говоря, трудно вспомнить что-то другое, когда и на полноценном презентационном видео звучит легендарная музыка Брэда Фиделя.
реклама
И давайте не будем гадать, что же это за "чудо инженерной мысли". Это чудо называется медицинская контактная линза, правда только космическая. Данный медицинский "агрегат" специально разработан для исследования такого "космического недуга" - как нейроокулярный синдром космических полетов, возникающего при длительном пребывании в зоне невесомости. А выражается сие заболевание в ухудшении человеческого зрения.
Самая популярная теория гласит, что при долгом пребывании в пространстве с нулевой гравитацией появляется избыточное внутриглазное давление, сжимающее глазной нерв и глаз.
И данное изобретение необходимо для контроля давления в глазных пазухах, в потенциале своем раскрывающее механизм "деградации" зрения в космосе при нулевой гравитации.