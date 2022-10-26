Уже соответствующий законопроект Минтранса подготовлен к принятию и внедрению. А наши отечественные предприятия уже "изловчились" изготавливать зарубежные детали и запчасти

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Когда ты что-то используешь, это "что-то" начинает изнашиваться и приходить в негодность - это прописные истины. И ты берешь и идешь в магазин за новой деталью. Но что делать, если у тебя сломался самолет, а фирменные детали, которые так нужны для ремонта и текущего обслуживания, злобный продавец отказывается продавать ввиду введенных санкций. Правильный ответ - обойти запрет.

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Так например российский Минтранс придумал "уловку" как выпутаться из данной непростой ситуации. А надо лишь всего "узаконить" текущий "статус-кво", когда компаниям-эксплуатантам и авиаремонтным предприятиям разрешено использовать неоригинальные детали и расходники. Уже подготовлен соответствующий пакет изменений в постановление, принятое в марте, при утверждении которого российским ремонтникам будет разрешен новый "обходной манёвр".









Помимо этого, обслуживающие предприятия могут производить "усовершенствования" по нелицензионной документации, созданной "вне стен" материнской компании, создающей крылатые машины.

Все это стало следствием "детального голода" из-за ограничивающих санкций, а создание таких же деталей в России с соответствующей нормативной и технической базой займет слишком долгий период.

Но пока кто-то еще "думает", некоторые наши предприятия уже "делают", выпуская целый набор "пиратских" запасных частей, соответствующих всем строгим нормам и техническим стандартам. И именно для таких заводов и рассчитаны новые изменения в постановление Минтранса.

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