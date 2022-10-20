В поиске "халявной" энергии ученые Земли при истощении ископаемых запасов недр обратили свой взор в Космос, но пока лишь на ближний, точнее на околоземную орбиту. Где с легкой руки мыслителей-ученых в декабре 2022 года стартует запуск "Space Solar Power", так называемой солнечной орбитальной электростанции. Калифорнийские ученые решили провести тест модуля и узнать на какой высоте должна размещаться будущая станция. Предусмотрено всего лишь два варианта: где модули будут проходить вокруг земли за одни сутки, и второй вариант - где модулям может понадобиться от двух часов до суток для завершения полного вращения.
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А в чем, собственно отличия. В первом случае, для размешивания "солнечной группировки" придется совершить чертову дюжину (13) космических запусков с установкой одного приемника энергии на поверхности Земли, а вот при средней орбите, ситуация "посложней" - понадобится около 40-ка запусков и 5-ка земных концентраторов (приемников). Правда во втором случае спасает ситуацию более низкая цена получаемой энергии Солнца.
Сама идея отнюдь "непростая": для полной конфигурации станции необходимо три этапа. Создать сверхлегкое покрытие из фотоэлементов, сконструировать трансляторы энергии также облегченные и обладающие повышенной мощностью, ну и наконец, "реализовать" каркас всей конструкции, куда все это "добро" нужно прикрепить. Но все "уровни" уже благополучно пройдены. Дожидаемся запуска.
Пока что энергия, полученная из ближнего космоса крайне дорога: ее цена в 10 раз выше энергии, генерируемой на Земле, но важность побочных открытий, сделанных во время работы по проекту - стоит игры.