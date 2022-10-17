Правда на обывательский взгляд дальность пуска ракет не такая уж и малая: так ракета Zolfaghar способна попасть в объект на расстоянии до 700 км

Уже закончился ряд простофиль, считающих что Иран кроме восточных базаров и шелковых ковров и предложить ничего не может, разве что изысканным холодным оружием удивить может. И да, может, но гораздо большего удивления вызывает его развитая военная промышленность, способная производить пускай не ультратехнологичные MQ-9 Reaper, превращающие врагов США лишь в горстку пепла, а дешевые, но безотказные и массовые Shaheed-136 (они же Герань-2), своей дальностью полета (свыше 1000 километров) и огневой мощностью (до 40 килограмм полезного груза) "навести" шороху в слабо эшелонированной зоне ответственности ПВО.

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И продолжая военную тему, разведка США доложила своему руководству и союзникам о том, что Иранские военные в строжайшей секретности уже приготовили первую партию баллистических ракет собственного производства. Речь идет о ракетах ближнего радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar. Которые могут уничтожать выбранные цели, расположенные в 300 и 700 километрах от точки запуска. По версии военного руководства США эти крылатые аспиды будут применяться в скорейшем времени в зоне СВО.

В подтверждение вышеназванных фактов для закрепления сделки и утряски формальностей еще в середине сентября прибыла представительная делегация Исламской республики в столицу России - город-герой Москву.









Помимо прочего, из Ирана спешат ультимативные дроны Mohajer-6, с возможностью секторальной разведки или же оснащением до 4-ех высокоточных боеприпасов, и конечно же, новые неисчислимые партии хорошо зарекомендовавших себя Гераней-2 (в замужестве Shahed-136). Так же разведслужба Пентагона утверждает, что освобожденные районы (Херсонская, бывшие ЛНР и ДНР) посетили иранские советники, проконсультировавшие операторов дронов и командование о более оптимальном применении дронов-камикадзе.









В свою очередь, руководство Ирана никак не подтверждает информацию о поставках своих ракет и беспилотников Российской армии, придерживаясь позиции нейтралитета в военном конфликте России и Украины. Наоборот, официальные представили Ирана заявляют о надежде, что данный раздрай завершится лишь политическими соглашениями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков все обвинения Запада отметает с порога, заявляя, что все подобные заявления попадают под понятие чистокровного информационного вброса.

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