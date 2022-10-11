Кто такой Илон Маск, я думаю никому здесь не надо объяснять, кроме того что он - не только выдающийся бизнесмен (хотя бы в рамках текущего десятилетия), но и вполне себе разумный политик и просто человек, переживающий не только за свои упавшие сверхприбыли, но и человек, действительно переживающий за наш мир во всех смыслах этого прекрасного слова. Это я о мирном плане Маска. И без лишних слов: оказывается по сообщениям неназванного источника информации в среде окружения знаменитого бизнесмена, было сообщено, что Илон разговаривал с президентом России накануне своего нашумевшего твита.
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Так вот, согласно инсайдерской информации Vice, Маск позвонил Владимиру Путину. В ходе беседы верховный главнокомандующий России заявил о своей готовности к мирному обсуждению острых углов. А идеи, которые в своем нашумевшем твите предложил Маск, бизнесмен почерпнул из самой речи президента и интерпретировал их своем понимании.
Так же российский политик добавил, что "при любом раскладе" заявленные цели в отношении Украины будут достигнуты на 100%. Из чего неглупый Маск сделал однозначные выводы, что мирный договор - это единственный механизм так называемой деэскалации. Иначе - всемирный ядерный армагеддон.
Был ли данный разговор, али - нет, Песков не прокомментировал. Сам же Маск полностью отрицает "подобное событие".