Самый дорогой пивной бренд ищет пути для возобновления своего бизнеса в России

Если отбросить "прилипал" в виде корпораций многочисленного сегмента ВПК и банков, суживающих деньги правительствам на военные кредиты, большинство бизнеса ориентированы на лозунг "Мир, труд, жвачка". Ведь когда человек живет хорошо, он не экономит деньги - чтобы выжить, а тратит их на себя любимого, тем самым стимулируя экономику. И мне вам не нужно рассказывать почему здоровая экономика - это очень хорошо. Так о чем это я. После того как февральский перфоманс "вышел из моды" и отсутствие себя любимого в качестве бренда и бизнеса на территории Великой и Могучей стало приносить не смехотворные репутационные убытки, а вполне себе хорошо ощущающиеся финансовую убыль. А в кризис, сами понимаете, каждый пфенниг на счету. Именно здравомыслием решил руководствоваться тот самый Budweiser, решивший вернуться в нашу страну.

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Петр Дворжак, директор концерна, заявил о большом желании вернуться на добровольно освобожденный рынок России. Ведь свято место пусто не бывает. И в подтверждение огромного желания сделать "камбек", расщедрился информацией по поводу отсутствия долгов и прочих пеней на территории России. Да и санкциями (а следовало бы. Примечание madaratora) Budweiser никто не наказывал в нашей стране.

Не в последнюю очередь вернуться в страну водочного пояса стимулирует прошлый печальный опыт добровольного изгнания из США компании, где из-за ухода в последствии не удалось вернуться и Budweiser потерял свой бренд в Америке.

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