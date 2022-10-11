Шутки шутками, но ядерного конфликта не хочет и не захочет ни один здравомыслящий человек во всем необъятном мире, по понятным гуманистическим причинам. Ведь в ходе такого противоборства, точнее после него, мы будем биться палками и камнями, но мало кто может это сделать. Слова ныне живущего классика. Но все-таки некоторые горячие головы так и "чешутся" помериться ядреными дубинами, либо приближают этот день как могут. Среди таких "уникумов" можно выделить того самого Столтенберга по имени Йенс. Ведь именно этот не последний в вертикальной иерархии блока начальник высказался очень провокационно насчет победы в ходе СВО. Точнее о результатах когда победит Россия.
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После слов которого на тему СВО многоуважаемый Дмитрий Анатольевич посетовал о длинном языке этого господина. Где Йенс на голубом глазу заявил во время пресс-конференции, что победа России прямо трансформируется в поражение блока НАТО. Из чего следует обоснованный вывод согласно Медведеву, что НАТО уже воюет против России, как бы это не отрицали высокопоставленные функционеры альянса. Столтенберг не даст соврать.