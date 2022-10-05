Такой высокой награды удостоился велосипедный замок фирмы Litelok

Утром солнышко светит, а ты весь такой из себя спортивный велик взял, да по пути на работку заехал за "бутылкой кефира и полбатоном", только вышел из "магаза", а след твоей недешевой Yamaxa и простыл, лишь перекусанный тросик одиноко валяется... Выводы просты - экономить не надо было на аксессуаре во избежание таких "форс-мажоров". Но что прикажите купить, если вокруг да около лишь китайские бренды сомнительной надежности. Но британская Litelok намекнула - выход есть.

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Данная "контора" - довольно популярная фирма предметов велосипедной безопасности - точнее тросов-замков. Причем ее известность распространяется далеко за географические пределы Великобритании. Правда популярность популярностью, а новые тренды Litelok не забывает диктовать. Один из них - замена гибких тросов на металлический раструб (похож на элемент полотенцесушителя). Именно такая форма и "конфигурация" позволяет противостоять той самой болгарке.









Некоторые элементы замка изготовлены из закаленной стали, а модельный ряд данной линейки состоит из двух устройств: X1 и X3. Разница, естественно, не только в маркировке - но и в антивандальных свойствах. Так первый вариант от Litelok: элита из элит - он прочнее этак раз в 5 замков фирм-конкурентов. А вот старшая модель - это король уличной безопасности среди всего мирового ассортимента подобных устройств. Но оба устройства роднит стойкость против зубил, молотков и прочих болторезов. Помимо прочего, благодаря напылению Barronium противоугонная дуга прочнее рабочего диска шлифмашины, который портится значительно раньше самой защитной "пленки".





Единственный минус диковинных предметов велосипедной защиты - это их стоимость: младшенький X1 продается по цене в 180 долларов, а второй - за немилосердные 300 долларов. Но обе версии "носят" бриллиантовый сертификат качества в номинации безопасность. И видится - "это ж не спроста".

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