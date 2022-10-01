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Yamaha предоставила обновленные версии своих электровелосипедов линейки YDX-Moro
Всего планируется выпустить две разновидности данного модельного ряда, отличающихся деталями компоновки
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   Скажите честно, что вам первым приходит в голову, когда слышите японское слово Yamaha. Вот лично мне "прилетают" музыкальные синтезаторы или кроссовые мотоциклы, ставшие целым культом мотоциклетной молодежи нашей ставшей еще более необъятной Родины. Но оказывается, Yamaha делает не только это, а собирает еще и велосипеды, только электрические велосипеды. И делает это не со вчера и не с сегодня, а на протяжении последних 30 лет. 

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   Как раз на днях данная японская корпорация объявила о поступлении на рынок обновленных версий велосипедов с "электрическим приводом" - YDX-Moro, с наименованиями 05 и 07. Премиум-велосипеды приводит в движение движок собственной разработки - Yamaha PW-X3. Отличающийся от предшественников меньшей массой (легче на 10%) и еще большей миниатюризацией (тут прогресс больше: двигатель меньше на 20% прошлого поколения).


Источник фото: techcult.ru


   Мощностные характеристики следующие: в режиме "максимальной работоспособности" двигатель "на-гора" развивает мощность до 500 Вт, а на "постоянке" выдает 250 Вт. Емкость же батареи - 500 Вт⋅ч. Касаемо времени зарядки - 80% заряда можно получить, оставив байк "у розетки" на час, а вот полной зарядки можно добиться лишь спустя четыре часа...


Источник фото: techcult.ru


   Собственно отличие моделей друг от друга заключается в разных двойных подвесках - старшая модель обладает амортизатором Super Deluxe Select+, младшая соответственно - Deluxe Select+; помимо этого у велосипедов разные подвесочные вилки - седьмая серия поставляется с вилкой Lyrik, "пятерка" - с Revelation RC. Естественно, у этих двух электробайков разные тормозные системы и переключатели передач. Помимо этого, обе модели оснащены "мини-компьютером" собственной разработки - Yamaha Interface X, управляемым помимо всего прочего и "на расстоянии" с помощью "синезуба". 


Источник фото: techcult.ru


   Что до веса, обе модели весят в пределах 23 килограмм.

   И самое важное: цена на "младшенького" - 5800 долларов, старшая модель стоит аж 6400 тех же вечноамериканских президентов. Приобрести новинки можно уже в первый месяц зимы уходящего года.

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