Сами блоки не чисто резиновые, а состоят из смеси серебра и резины, посредством коих и выполняются элементарные математические вычисления

Сегодня сложно удивиться при слове компьютер - от стандартных интеловских и амдишных камней до квантовых компьютеров; все это вряд ли назовешь новинками текущего дня. А вот поди же ты, американские ученые и в эту популярную нишу впихнули "невпихуемое": мягкий компьютер - вот что показалb миру на днях двое коллег ученых из Пенсильванского университета.

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Сложно вообразить, но данное устройство представляет собой комплекс резиновых блоков с полостями, заполненными резиново-серебряным "сплавом". Соединяя данные "строительные блоки" в различных "ипостасях" при пропускании электрического тока через внутренний наполнитель, данная резиновая конструкция способна совершать математические действия. Сложно угадать, какая от этого "вывода", но означенные ученые считают, что у "умной резины" есть шанс стать основой для тактильных роботов, совершающих действия после физического нажатия.

Быстродействие и сложность вычислений такой конструкции сильно проигрывает "базовым компьютерам", но незаменимы для робототехники, использующей принцип различного физического давления на свою поверхность.

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