Долгожданное продолжение знаменитой игровой франшизы выйдет в последних числах ноября текущего года

Уже прошло полгода как вышло первое громогласное заявление Blizzard о скором "явлении народу" новой-старой Dragonflight. И буквально на днях мы все узнали, ну когда же дом драконов распахнет свои гостеприимные двери. Томить вас не буду: если не начнется ядерный апокалипсис, Азерот увидит драконов 28 ноября в год Водяного Тигра.

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В свежем дополнении появится новая локация - фамильный "house" драконов, а вместе с ним и четыре подобласти "с шахтами и набегами".









Естественно, не только лишь новыми "заморскими странами" дело ограничится: появится и "диковинные иностранцы" в виде смешанной подрасы, такими будут являться человекодраконы. Под которыми подразумевается переключение игровым форм игроком. Такие "гибриды" в зависимости от текущей формы могут как "калечить", так и быть "эскулапами".

И на радость "летчикам" - обновился режим полета, совмещенный с различными умениями, да и игровые таланты стали иными - не путать с модифицированными профессиями.

В первый же "поход" (так называемый рейд) можно будет отправиться спустя полмесяца после первого дня релиза игры. Особый кайф которого заключается в возможности поучаствовать членам фракций Альянса и Орды в подземном набеге сообща. Этакий Великий поход за славой и очками.









Но забыл о самом главном - как жителям РФ попробовать всю эту "игровую благодать". Ведь Blizzard осуществила перегруппировку с территории России. Поэтому подписка, невозможна как и покупка игрового дополнения через сайт посредством сервисов.

Первый легальный вариант - это обмен игрового золота на жетон же игрового времени.

Альтернативный первому методу - это вариант купить карточки игрового времени на различных торговых площадках. Да-да, перекупы снова в деле, ну и нехилый шанс нарваться на онлайн-мошенников.

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