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Для улучшения жизни детей с аутизмом выпускник придумал робота-компаньона
Робот "Орбит" помогает особенным детям улучшить навыки социальной коммуникации посредством различного рода встроенных программ
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   Нас много и все мы разные, что отличает человека от животного (не всегда), так это сочувствие и сопереживание. В особенности если наш собеседник обладает признаками так называемого "аутистического спектра". В двойне сложней такому человеку - если он ребенок.

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   Ученые всего мира стараются найти подход к такой проблеме, ведь кем бы мы ни были, все мы имеем право жить счастливо. Этим летом выпускник одного из английских высших учебных заведений создал робота для особенных детей со звучным именем - "Орбит". Главная задача робота улучшить и "стабилизировать" социальные навыки детей-аутистов.


Источник фото: robogeek.ru


   А помочь достичь результата помогают различные программы дружелюбного "механоида". Причем эти три "пути" взаимно дополняют и обогащают друг друга.

   Одним из первых базовых кирпичиков успешного социального взаимодействия является навык "узнавания эмоций". Часто дети с синдромом не могут понять, что чувствуют другие люди во время своих действий или разговора. Исправить "это" позволяет функция "кота-баюна" - робот рассказывает различные истории, соотнося их с содержанием своих сказок выражением эмоций своего металлического "фейса". Робот имеет и обратную связь: в случае если собеседник-аутист применит силу каким-либо образом к роботу, механизм отреагирует грустью или испугом, опять-таки выражая данные эмоции на своем "лице".


   Окончательный процесс создания робота еще не завершен, в последующем создатель планирует улучшить Орбита. Ну а пока эмпатийный робот "умеет" в распознавание голоса, вооружен сенсорной плоскостью и резисторным блоком силы сжатия.

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#роботы #аутизм #особенные дети #робот орбит
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