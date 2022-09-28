Разван Саби - уникальный конструктор. Только лишь успев порадовать воздушный "мир" своей изобретенной летающей тарелкой, не стал успокаиваться, и уже продемонстрировал свое новое творение - планер с возможностью горизонтального взлета\посадки.
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Сам аппарат представляет собой "трехмерное крыло", внутри которого заключена кабина с "обрамляющими" конструкцию четырьмя лопастями. Но не только благодаря им данная конструкция может зависать на одном месте как заправский палубный истребитель. Все это стало возможным благодаря хвостовой тяге и специальным воздушным каналам, которые как раз и служат для увеличения ее "родимой" тяги.
Для для "непредвиденных случаев" имеется шасси и запасной параплан.
Как вариант, на воздушное транспортное средство можно установить бензиновые двигатели вместо оригинальных электрических движителей.
Сама бы новость могла показаться смешной, ведь где та Румыния и где настоящие инновационные изобретения, но в отличие от шовинистических шуток, изобретатель подтвердил свою значимость рабочим прототипом, версия которого успешно пилотируется в различных режимах полета: от зависания до перемещения в горизонтальной плоскости. В будущем, грузоподъемность "гравицапы" планируется довести до веса среднестатистического легкового автомобиля.