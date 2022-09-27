Подобные меры принимаются все чаще и чаще из-за боязни "не потянуть" возросшие платежи за газ. Вместо этого жильцы находят альтернативные пути обогрева жилищ

Тот, кто думает, что Французы думают только о вкусном вине и красивых женщинах - сильно ошибаются. За примерами далеко ходить не надо, на дворе лишь осенний сентябрь, а многие домовладельцы из теплолюбивой Франции вынуждены пойти на радикальные меры - например отключать свои дома от "признаков цивилизации" - централизованного отопления (так называемое chauffage collectif).

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Так по сообщениям одного из центральных каналов Франции - "местный ЖЭК" Ниццы провел собрание жильцов многоквартирного дома на тему отопления квартир этой зимой, где центральная проблема - значительно выросшие платежи за газ.









Наглядный пример в цифрах: так с около 700 000 евро газовый тариф вырос на 30% и составил 1 млн евро в год. И многие собственники решили не искушать судьбу, и приняли коллективное решение отказаться от газа. Самая большая инфляция и общее ухудшение экономической ситуации могут позволить не расплатиться с такими гигантскими счетами.

До буржуек буржуазные французы пока "не докатились": единственная альтернатива голубому недемократичному топливу на сейчас - приобретение электрических радиаторов. К чему наиболее осведомленные граждане Франции и приступили.

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