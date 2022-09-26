Сходство заметно благодаря брутальным элементам экстерьера, но и мощность моторов тоже "голливудская", ведь в версии "полный привод" автомобиль на-гора способен выдавать чудовищные около 1200 лошадиных сил

Признайтесь честно, кто бы не хотел хоть раз прокатиться на черном стремительном Бэтмобиле даже в кресле пассажира, а если господин Брюс Уэйн дал бы "порулить", впечатлений было б на всю оставшуюся жизнь. Но то - сказки, а вот в реальности нечто неуловимо похожее на голливудскую сказку продемонстрировала компания со странным наименованием - Ariel.

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И конечно же, в угоду современным трендам, обтекаемый спорткар имеет в основе своей электромобильный мотор, точнее гибридный движитель. Но это будет ясно, когда откроешь капот, но и без заглядывания в подкапотное пространство понятно, что перед нами интересный образец "автомобильного зодчества", В этом легко убедиться лишь только взглянешь на кузов-купе, из которого "торчат шипы Годзиллы" - элементы внешней компоновки, придающие "Hipercar" оптимальную аэродинамику. В этом легко убедиться, лишь взглянув на "технический паспорт" автомобиля: от 0 до 100 км/ч электрокар разгоняется за рекордные 2.1 секунды, до умопомрачительных 200 км/ч за 3.5 сек. Максимальная же скорость "бэтмобиля" ограничена 250 км/ч.









Масса машины составляет честные полторы тонны, такую махину разгоняют электродвигатели Equipmake. Есть две разновидности Hipercar - полноприводная и обычная, причем в первом случае общая мощность составляет космические 1200 лошадок с крутящим моментом в 1800 Н⋅м. Но вот батарея "подвела", ее емкость всего лишь жалкие 62 кВт⋅ч, что способно дать запас хода в 250 км, правда при задействовании "запасного варианта" - малышки-турбины Cosworth, Hipercar способен двигаться пока не закончится автомобильное топливо. Кстати при вопросе какого вида топливо "питает" микротурбину, представители компании делают лицо кирпичом и ничего не раскрывают, правда добавляя, что один из вариантов включает использование водородных топливных элементов.









Ну и самое главное - цена "машины бэтмена" начинается от 1.1 миллиона долларов.

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