Довольно часто виновниками многочисленных аварий с участием автомобилей становятся зазевавшиеся пешеходы или же попросту "забившие" на соблюдение ПДД. Одним примером из такого ряда случаев можно назвать выбегание спешащего пешехода на проезжую часть из-под загораживающего обзор стоящего транспортного средства. Но дабы сократить количество жертв с обеих сторон известная компания "Ford" решила продемонстрировать свое видение полезной утилиты, которая должна снизить количество "пешеходных ДТП".
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Сама идея заключается в софтверной реализации отображения участников "пешего забега" на мониторе автомобильного компьютера. Причем основное внимание будет уделяться пешеходам и велосипедистам, которых водитель не видит, но аварийная ситуация возможна. Если ситуация становится потенциально опасной, водитель получает предупреждение.
Пока система не презентована (явление "народу" состоится на ITS America в течение следующей недели в "городе Ангелов"), у лиц, интересующихся технологичными новинками есть куча вопросов, Например в каком виде будет происходить уведомление и будет ли как-то реагировать на возможность аварийной ситуации автомобиль. Да и если пораскинуть мозгами, подобный софт-маячок должен быть установлен и у пешехода. А как быть водителям других марок, если новинка будет устанавливаться только лишь на американскую марку Ford. Но дождемся автомобильного праздника и все узнаем подробней уже очень скоро.