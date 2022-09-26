Казалось бы, санкционный мешок "Деда мороза" переполнен, и в него уже не запихнешь новый "подарок", но Польша и ее мелкие союзники думают об обратном. Так например Ирландия и "малыши-карандаши" Балтийского региона придумали новый способ - "как насолить России". В частности, эти господа предлагают в дополнение к уже существующим санкциям, добавить запрет на ввоз в РФ высокотехнологичных товаров, в частности - смартфонов.
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"Рацпредложение" уже внесено в высокие Брюссельские кабинеты, "апгрейд" всех возможных позиций по ухудшению России поместился на 9 машинописных страницах.
Впереди, конечно же демократические США, которые не моргнув глазом, предлагают отключить от Swift ряд крупнейших российских банков: Тинькофф-банк, Альфа-банк и парочку других кредитных гигантов. В частности, "атаке" подвергнется Газпромбанк, через который и проходит львиная доля оплаты за поставленный газ. Но США видимо виднее: пока в Европе есть дрова и средневековые традиции, "не пропадут" европейские товарищи...
Помимо этого, проблемой будет кооперация с Россией по поводу любой деятельности с ядерной энергетикой, продажей зарубежной недвижимости. Ну а в ближайшее время будут "наказаны" чиновники ответственные за проведение референдумов, в пробном порядке также "запретят" деятельность небольших российских банков и поставку некоторых высокотехнологичных позиций электроники.