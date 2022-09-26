Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Европейские страны могут запретить поставки смартфонов в Россию
Такой санкционный пакет может быть принят уже в ближайшее время по инициативе Ирландии, Польши и стран Балтии
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

   Казалось бы, санкционный мешок "Деда мороза" переполнен, и в него уже не запихнешь новый "подарок", но Польша и ее мелкие союзники думают об обратном. Так например Ирландия и "малыши-карандаши" Балтийского региона придумали новый способ - "как насолить России". В частности, эти господа предлагают в дополнение к уже существующим санкциям, добавить запрет на ввоз в РФ высокотехнологичных товаров, в частности - смартфонов. 

реклама

"Рацпредложение" уже внесено в высокие Брюссельские кабинеты, "апгрейд" всех возможных позиций по ухудшению России поместился на 9 машинописных страницах.


Источник фото: vatnik.reactor.cc


   Впереди, конечно же демократические США, которые не моргнув глазом, предлагают отключить от Swift ряд крупнейших российских банков: Тинькофф-банк, Альфа-банк и парочку других кредитных гигантов. В частности, "атаке" подвергнется Газпромбанк, через который и проходит львиная доля оплаты за поставленный газ. Но США видимо виднее: пока в Европе есть дрова и средневековые традиции, "не пропадут" европейские товарищи...

   Помимо этого, проблемой будет кооперация с Россией по поводу любой деятельности с ядерной энергетикой, продажей зарубежной недвижимости. Ну а в ближайшее время будут "наказаны" чиновники ответственные за проведение референдумов, в пробном порядке также "запретят" деятельность небольших российских банков и поставку некоторых высокотехнологичных позиций электроники.


рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке




За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #санкции против россии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Mazda может прекратить производить автомобили в России
Ericsson опровергла возврат к поставкам оборудования в Россию
В период глобальной рецессии Microsoft сообщила о расширении штата в Китае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через три дня сайт Сбербанка перестанет работать в Chrome и других браузерах
24
В РФ снова подорожает электричество, газ и тепло – в чём причина и когда ждать очередного роста цен
79
Майнеры нашли секретную монету с доходностью вдвое выше, чем на ушедшем Ethereum
26
Майнеры нашли новый способ заработка – добыча Биткоинов превратилась в казино с Одноруким бандитом
9
Видеокарты в США стремительно дешевеют после перехода Эфира на PoS – GeForce RTX 3070 стоит 23 500р
44
ВВС США заплатят $1 млрд Raytheon Missiles & Defense за разработку гиперзвуковой крылатой ракеты
10
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
70
Исправление проблем с Windows 11 и поддержка RTX 40 в бета версии NVIDIA GeForce Experience 3.26
1
Цены на б/у видеокарты продолжают снижаться — RTX 3090 стоит дешевле 60 тысяч рублей
43
SpaceX доставила на орбиту еще 52 спутника Starlink — их уже почти 3500
3
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг высказался по поводу ухода EVGA с рынка видеокарт
9
RTX 4080 12 ГБ использует только 45% функциональных блоков от RTX 4090
45
В TikTok появились дизлайки для комментариев
+
США лишились нефтяной "подушки безопасности"
23
Rolls-Royce разрабатывает высокооборотные двигатели MTU, работающие на зеленых видах топлива
1
Ученые не могут понять, почему на поверхности Юпитера возникают геометрические циклоны
5
Видеокарты продолжают дешеветь - RTX 3070 в Регарде стоит уже 49 тысяч рублей
38
Игровой тест AMD Ryzen 9 7950X в AotS — новинка превосходит Ryzen 9 5950X на 40 %
22
NVIDIA остановила выпуск GeForce RTX 3090 и RTX 3050, а анонс флагманов никак не повлиял на цены
19
Некоторые платы ASUS Z790 будут поддерживать DDR4
13

Популярные статьи

Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
84
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
166
Собираем ПК правильно – 6 комплектов: процессор и материнская плата для экономных пользователей
23
Почему GIMP ужасен как графический редактор
84
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
24
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
39
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
9
Что происходит с дешевыми китайскими микропереключателями при реальной нагрузке
+
DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли
+

Сейчас обсуждают

Эовейн Триада
05:48
Ну и хорошо, 4 слота если занимает, в микро Атх влезет с запасом.
Предприниматели с Авито начинают принимать заказы на RTX 4090
Андрей Зозуля
05:44
Ну я скажу так, тут нормальных (не стыренных где-то) новостей вообще не бывает и вечно просто ужасная интерпретация данных
Майнеры нашли секретную монету с доходностью вдвое выше, чем на ушедшем Ethereum
Taketon
05:34
Все просто F-35 это памятник безумной коррупции (больше триллиона баксов слито и самолет еще не готов лол) Cу-57 только начал поступать, тут пока личный состав подготовишь пилоты, техники, мат. часть...
Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
Евген Матвиец
05:32
Черемекать бибу,вот и монета bibacoin
Майнеры нашли секретную монету с доходностью вдвое выше, чем на ушедшем Ethereum
Евгений Брындин
05:30
то, сколько туда этот рептилоид инвестировал, оно не может законсервироваться, или взлетит либо закроют навсегда
Продажи земельных участков в метавселенной упали на 98%
Михаил Авраменко
05:28
Скорее не сдулся, а его законсервировали до лучших времён.
Продажи земельных участков в метавселенной упали на 98%
Дмитрий Истомин
05:21
Я бы поверил, отставай Zen 4 в паре кешезависимых игр от 5800X3D, но по твоему скрину он в трети случаев уступает 5800X/5900X, а это уже просто бред, либо инженерник на кривом биосе. В пользу того, чт...
Настольные процессоры AMD Ryzen 7000 показали впечатляющие результаты в бенчмарке Cinebench
Михаил Авраменко
05:20
Объективности ради: логично дождаться выхода всей линейки новых видюх и уже тогда судить о её удачности или неудачности.
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
Taketon
05:20
Zero дай ссылку на график где 4000 серия показывает ЧИСТУЮ производительность??? я видел только 1 МУТНЫЙ график с 4!!!! играми и там чудес нет Так что сейчас говорить, что будет какой то супер-прилич...
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
den fed
04:46
при власти зеленого клоуна ?
В РФ снова подорожает электричество, газ и тепло – в чём причина и когда ждать очередного роста цен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем