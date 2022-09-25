Хотелось бы полетать на парящих досках аки Марти из "Назад в будущее", но то будущее из знаменитого фильма пока еще не наступило (в отличие от самозавязывающихся кроссовок), но ростки высоких технологий вполне себе взошли уже сегодня. Убедиться в этом можно лично, просто посетив Детройтский "ивент", тот самый знаменитый автосалон, на котором и представили парящую новинку автопрома, ну как автопрома - летающий мотоцикл XTURISMO.
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И как писал в описании, мотоцикл не просто стоял где-то скромненько за иллюминирующими стеллажами, а был звездой подиума, нагло приковав к себе многочисленных зевак своим появлением. Еще бы, ведь он левитировал аки магистр Йода, дававший наставления юному Люку, который Скайуокер.
Если отбросить патетику и шутки, данное "чудо-техники" - это транспортное средство, способное разогнаться до 100 км/ч и способное худо-бедно двигаться в течение получаса.
На данный момент существует две версии авицикла - "японка", с гибридным двигателем от японского же Kawasaki, и анонсированная американская.
Но вот что пугает и "кусает", так это заоблачная цена в почти 1 млн долларов "за единицу", все-таки 780 тысяч долларов - это слишком много за такие скромные транспортные возможности. Но основной разработчик - XTURISMO, "грозится" снизить цену до полусотни тысяч долларов.