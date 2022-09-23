Без беспилотника сейчас трудно представить современный мир, они доставляют посылки, ведут видеосъемку свадеб, да чего и греха таить - даже воюют. И страны, так и не начавшие производить такие средства (беспилотники), могут оказаться на обочине развития, пока локального, а там как бог даст. И вот тут как раз приятная новость для переживающих за отечественную беспилотную авиацию, где фирма "Аэромакс" сообщила приятную новость об окончании испытаний своего гибридного конвертоплана Д-20К.
реклама
Гибридность (не то, о чем все сейчас подумали) же заключается в умении взлетать и садиться, в том числе и горизонтально, как вполне себе заправский F-35 (куча идей которого нагло скопипащена с нашего Як-141), а дальность полета составляет внушительные 800 километров. Нельзя не отметить хорошую скорость аппарата - 145 км/ч. Правда вес, с которым способен взлететь конвертоплан, скромен - это всего лишь 5 кг, но это нивелируется длительностью полета до 10 часов.
В гражданской версии предполагается использование Д-20К как модуля для аэрофотосъемки наземных территорий в различных световых диапазонах.
Сам беспилотник движется в воздушном пространстве с помощью ДВС, который отвечает за горизонтальный полет, а за вертикальное движение отвечают электродвигатели. Как скоро поступит в широкую эксплуатацию Д-20К - не сообщается.