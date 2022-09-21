Мода модой, и теперь помимо супердорогой Tesla электрокары выпускаются многими автопроизводителями. Но автомобильный мир не зациклился только лишь на этом типе движителя (электродвигателе в смысле), в частности речь идет о Китае, который прямо сейчас испытывает инновационный метод левитирующего движения, больше известного как технология Maglev. На которой чаще всего "катаются" скоростные поезда. Но Китай решил испытать подобную технологию и на обыкновенном серийном автомобиле.
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В одном из районов Китая на обычной трассе, точнее ограниченном участке, "вкопали" рельс-проводник и сеть постоянных магнитов для осуществления старта и ускорения. После чего 8 серийных автомобилей разогнали до скорости в 230 км/ч, заставив парить их над трассой. Эксперимент посчитали успешным.
Перспективы использования принципа Maglev весьма существенны - резко увеличивается запас хода и одновременно снижается энергопотребление автомобиля. Помимо этого, конкретно для Китая уменьшится количество автомобильных заторов.
Правда все это лишь радужные мечты неопределенного будущего, ведь для переоборудования для такого типа движения трасс и шоссе необходимо очень много финансовых средств.