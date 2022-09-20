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Разработка российских ученых превзошла по прочности зубную эмаль
Российские ученые в сотрудничестве с Египетскими учеными создали материал, превзошедший по своим свойствам эмаль зубов. Новое открытие сулит переворот в стоматологии
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   Как и честь, здоровье зубов нужно хранить смолоду, советую не проверять эту точку зрения "на прочность", ибо можно остаться без зубов - в прямом смысле естественно. Да и визит к зубному врачу - это вам не копеечное удовольствие, где можно остаться без зарплаты лишь за одно посещение ортодонта. Так к чему это я, а к открытию, которое может и не сделает революцию, но точно может оказаться совсем нелишним в процессе борьбы за здоровье зубов "нации"...

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   Наши зубы, а точнее эмаль - является самым твердым материалом тела человека. И уже который год ведущие умы биоинженеров пытаются "скопировать" химический состав зубной эмали для медицинских целей. И вот ученые из Египта в соавторстве с учеными мужами из России-матушки, все-таки воссоздали требуемое вещество, которое не только повторило бы по своим свойствам эмаль зубов человека, но и превзошло ее по ряду признаков. Подобный день может стать эпохальным для стоматологии и так называемой регенеративной медицины. 


Источник фото: lavsky.com


   Основным компонентом искусственной эмали можно назвать гидроксиапатит. Этот материал составляет "базис" костей животных так и человека. "Высокие лбы" переосмыслив все ранее существующие знания, внесли ряд "усовершенствований", добавив в данное вещество микс из различных аминокислот, что позволило увеличить регенеративную способность мышечно-костных структур. Поэтому полученное покрытие "напылили" на зубы человека для проверки теории "совместимости".


Источник фото: rudomin.ru


   Свежеполученные данные показали возможность полного предотвращения появления кариеса, а в случае безвозвратного (ну почти) истирания зубов, восстановить поврежденные участки зуба до состояния здорового костного образования.

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#зубная эмаль #регенеративная медицина #стоматология #здоровье зубов #искусственная эмаль #синтетическая эмаль
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klopcha
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REY_B_
00:38
Разница в индексе цветопередачи. У лампы накаливания, он 100. У светодиодной... Может быть 95, но как правило, если 85, то это просто отлично, обычно плюс/минус 80.
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klopcha
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Bisaimon
00:33
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klopcha
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unboldesoupe
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klopcha
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izbolota
00:28
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00:28
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