Это наиболее прямое и совсем недипломатичное заявление старого дедушки о союзнических обязательствах с островным государством, а кому-то только слова поддержки и менторское похлопывание по плечу

Что такое Украина для всего "демократичного мира", хотя бы что эта страна значит для флагмана этого так называемого свободного и непогрешимого мира - прекрасно показали США, которые для поддержки своего многочисленного вооруженного лобби поставляют большую номенклатуру отнюдь не оборонительных вооружений в "желто-голубую" страну, но сами не очень-то и стремятся участвовать в военном противостоянии с Россией, но как только речь заходит о Тайване - совсем другое дело. Так о чем это я...

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Джо Байден перед ноябрьскими выборами в Конгресс очень многословен и дерзок, на днях он сделал ошеломляющее заявление об островном государстве, где в случае Китайской военной операции армия США не останется безучастной, и вся как одна, пойдет воевать, буквально отправит своих солдат на защиту острова.

К слову, это не первое, но самое однозначно трактуемое заявление по поводу "тайваньского вопроса" и поддержки Тайваня. Что тут скажешь...

Да все то же: пока кто-то зарабатывает на поставках оружия в страну, которая не захотела договариваться, а выступив антирусским тараном, подспудно решая проблемы Америки и категорично разоряя Европу и саму себя, оказывается не заслужила "чести" быть спасенной бравыми американскими военными, о крутости которых мы можем только судить по голливудским шедеврам. Хотя надо признать, американцы кино снимать не разучились.

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