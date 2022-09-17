Данная мысль является лишь гипотетической, но научное исследование сделало подобный вывод вполне возможным при ряде условий

"Я так хочу, чтобы лето не кончалось" - сами знаете кому принадлежат эти замечательные слова, даю подсказку: муж этой заслуженной дамы - теперь патентованный иноагент. Так вот, на самом деле ученые доказывают, что подобную реальность можно воссоздать, если кое-что заставить двигаться по другой орбите. Так вот - "кое-что", это газовый гигант Юпитер. И вы думаете, что подобную "чепуху" могли выдумать сплошь британские ученые, но нет, ученые Калифорнии, тяжело дышащие британцам в спину, способны и на большее. Кстати о большем...

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Все мы помним из школьного курса астрономии почему меняются времена года, а меняются они из-за более вытянутой орбиты Земли, приближенной к овалу: когда планета максимально приближается к звезде - у нас царит лето, когда максимально удаляется - у нас зима. И тут уже легко сделать допущение, что идеально круглая орбита способна сделать "лето круглый год". И один из способов это сделать - это изменить орбиту Юпитера, сделав ее более эксцентричной, ведь наши планеты созависимы и взаимно притягиваются. Правда не обошлось без нюансов: если помимо радиуса орбиты поменять угол наклона Юпитера, Земля тоже может наклониться, "заморозив" большие площади своей поверхности. Кстати, подобным образом можно находить так называемые экзопланеты, где вполне вероятно может царить жизнь из-за равноудалённости каждой точки орбиты планеты к материнской звезде.





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