Глазастые ученые из NASA времени зря не теряли, и с помощью своего телескопа TESS "разглядели" на небосклоне звезду-карлика, вокруг которой вращаются две так намазываемые экзопланеты. Причем одна из них находится достаточно близко от своего "солнца", что может потенциально обозначать наличие признаков жизни на планете.
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Сами небесные тела чуть больше Земли по размеру и почти в десять раз тяжелей. Отсюда можно предположить, что основной "ландшафт" на LP 890-9b и LP 890-9c - скалы. А не ледяной мир как Нептун или же газовый "океан" как Юпитер.
А так как планета LP 890-9b находится близко от орбиты своей звезды, с приблизительным периодом вращения в три дня, то вполне вероятно на ее поверхности существует жидкая вода (причем существовать довольно долгое время, порядка больше 1 миллиарда лет), которая при наличии атмосферы способна весьма вероятно породить жизнь. Правда наличие плотной атмосферы пока необходимо подтвердить, чем в ближайшее время и займется современный телескоп James Webb.