Причем данная лаборатория получила аккредитацию "Росавиации" на предмет строгого соответствия высоким стандартам испытательных тестов

Для человека, далекого от гражданской авиации чуть более чем совсем, станет большой неожиданностью сколь много больших проблем мелкие птицы привнесли при своем "близком знакомстве" с лобовым остеклением кабин или же попаданием в работающие двигатели. И все это не имело бы значения, если бы современные самолеты летали на "дореволюционных скоростях", но при текущем уровне развития крылатой техники, в момент столкновения, согласно законам физики, мелкая пташка превращается в самый что ни на есть пернатый снаряд, легко пробивающий брешь в теле самолета.

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От такого исхода не спастись даже с помощью ручных соколов и прочих орлов, которых не "привяжешь" к каждому аэродрому, но вот что можно сделать, так это предварительно "испытать" конструкцию самолета, чем собственно и занялось структурное подразделение Ростеха - хорошо известное вам НПП "Технология".









Продемонстрированная лаборатория обладает всеми необходимыми "секциями", в которых можно испытать "теплостойкость", влагостойкость и даже "противоптицевое бронирование" самолетов и вертолетов. Означенное качество проверяется на инструменте воздушной пушки, снарядами к которой служат тела птиц с заданными размерами и весом. О полезности работы данной лаборатории говорит тот факт, что данный испытательный полигон получил аккредитацию от головного офиса Росавиации.

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