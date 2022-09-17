Для человека, далекого от гражданской авиации чуть более чем совсем, станет большой неожиданностью сколь много больших проблем мелкие птицы привнесли при своем "близком знакомстве" с лобовым остеклением кабин или же попаданием в работающие двигатели. И все это не имело бы значения, если бы современные самолеты летали на "дореволюционных скоростях", но при текущем уровне развития крылатой техники, в момент столкновения, согласно законам физики, мелкая пташка превращается в самый что ни на есть пернатый снаряд, легко пробивающий брешь в теле самолета.
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От такого исхода не спастись даже с помощью ручных соколов и прочих орлов, которых не "привяжешь" к каждому аэродрому, но вот что можно сделать, так это предварительно "испытать" конструкцию самолета, чем собственно и занялось структурное подразделение Ростеха - хорошо известное вам НПП "Технология".
Продемонстрированная лаборатория обладает всеми необходимыми "секциями", в которых можно испытать "теплостойкость", влагостойкость и даже "противоптицевое бронирование" самолетов и вертолетов. Означенное качество проверяется на инструменте воздушной пушки, снарядами к которой служат тела птиц с заданными размерами и весом. О полезности работы данной лаборатории говорит тот факт, что данный испытательный полигон получил аккредитацию от головного офиса Росавиации.