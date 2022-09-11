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Madarator За пост начислено вознаграждение
В Америке создали самый быстрый в мире электрокатер
Данный экземпляр способен разгоняться до 175 км/ч, что является новым мировым рекордом
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   Электричество шагает по планете семимильными шагами: шутка ли, теперь не только самолеты летают на электричестве, но и корабли "ходят" по морской глади на силе рожденной электронами. Знаете ли, модно стало заботиться об окружающей среде. Вот и не стали Американо-Канадские команды разработчиков отставать от насущных современных трендов, разработав девятиметровый катер с малоговорящим названием - V32. А все ради мировых рекордов.

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Источник фото: techcult.ru


   Старания скооперированных талантливых инженеров не оказались простой напраслиной - пару недель назад на озерной глади катер "дал угля стране", побив старый рекорд скорости для суден на электрической тяге на целых 32 километра, теперь новый рекорд скорости составляет 175 км/ч.

   И теперь ни у кого не вызовут удивления данные, что для такого разгона нужны мощные "турбины" - два 180-"лошадных" электродвигателя E-Motion 180E. Оные поддерживаются "в рабочем состоянии" АКБ емкостью в 60 кВт⋅ч, на которых 650-вольтовые двигатели способны "плавать" почти четыре часа. Судно вышло в единственном экземпляре и видится, в массовую продажу, не поступит от слова совсем.

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#рекорд скорости #e-motion 180e #hellcat powerboats #vision marine technologies #электрокатер
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