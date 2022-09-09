И виной этому лишь всего две проблемы - нежелание служить или же большое количество "забракованных" новобранцев, в силу своего умственного или физического развития, неспособных к несению тягот и лишений воинской службы

О проблемах с призывом в самую "демократичную" армию США "разоткровенничался" многозведный генерал Ксавье Брансон. Армейский генерал не стал лукавить или бравировать голливудскими фантазиями о самой сильной и подготовленной армии, с ходу начав беседу с журналистами о проблемах потенциального "призыва" (в США юношей и девушек, ставшими добровольцами - называют рекрутами). Генерал-лейтенант считает, что помочь пойти "захотеть" служить можно с помощью лидеров мнений, например учителей, однако это не решает второй проблемы, где низкое качество рекрутов перечеркивает все усилия.

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Полны скепсисом по вышеозначенному вопросу не только обозначенный генерал, но и другие высокопоставленные военные, в частности министр - Кристин Вормут и начштаба Джеймс Макконвилл. Признавшие свое поражение в способностях армии США завлечь на службу талантливых и способных молодых американцев.

И неутешительные выводы все те же: слабая мотивированность "отдать долг Родине", низкая осведомленность о перспективах и "плюшках" воинской службы, и конечно же слабая физическая и умственная готовность. Правда, в отличие от первого генерала, эти представители министерства обороны "во всех грехах" низкого качества рекрутеров объявили армию.









И тут проявляется так называемый "парадокс откровенности": чем ниже звания, тем больше правды. И вот в лице трехзвездного генерала Брансона сермяжная правда такова: призывники имеют недуг ожирения, богатый багаж преступного опыта и низкую психологическую устойчивость, плюс, ко всему, высокая доля выявленных молодых людей с неистребимой тягой к употреблению наркотиков. Где приведенные факты были обозначены не проблемами армии, а проблемами всей Америки.

Вторит им и неназванный источник в министерстве обороны Америки, назвавший поколение зумеров, - деградирующим и не готовым чисто физически к армейской службе.









Ну а уж бывший глава "по армейскому рекрутингу" - Аллен Батшеле, не сдерживался в текущих оценках, обозначив главную проблему "призывников" - в "злостном ожирении". И со временем ситуация не улучшается. Например, тот факт, что молодые американцы в диапазоне от 18 до 25 лет не могут завершить учебный военный лагерь, по причине хрупкости костей, которые слабы не из-за наличия выявленной болезни, а из-за полного отсутствия умеренных и выше - физических нагрузок, ведь юноши предпочитают физическим играм виртуальные "стрелялки". Дальше мнение майора Джон-Марк Тибодо, рассказавшего о "поколении "Сони Плейстейшн"", которое к моменту попадания в учебку - настолько хрупкое, что получает переломы "на ровном месте". Сюда входят разрывы "крестов", ушибы мышц и стрессовые переломы.









Heritage Foundation опубликовало научную работу, согласно которой 70% юношей и девушек, возрастом от 17 до 24 лет не могут служить. Переходя в цифры реальной плоскости, из потенциальных 34 миллионов рекрутов 24 миллиона "отказников" не способны к несению воинской службы - даже в случае добровольного волеизъявления. Всему виной употребление наркотических средств, полное отсутствие физической формы и наличие непозволительных размеров жировой прослойки.

Как решение означенной проблемы высоким чинам видится создание "учебки для поступления в учебку" - подготовительного курса для "поступления" в базовый учебный лагерь - молодежного контингента, неспособного из-за ожирения или слабой физической формы для прямого участия в учебном военном лагере.









И этому вторит "народная мудрость" из современной отечественной киноклассики "ДМБ", где Армия — не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Эта мысль в том, что уже в августе сего года стартовала "миссия" вышеозначенного подготовительного мероприятия, где 2000 потенциальных курсантов "повышенной плотности" выполняют стартовые программы, которые работают по двум "фронтам": общеобразовательному и физической подготовки. "Спортивный лагерь" продолжается на протяжении трех месяцев. В случае явления "передовика производства", такие счастливчики могут окончить обучение раньше срока, если проявят навыки достаточной подготовки раньше означенного 90-дневного времени. Но и у "двоечников" есть неплохие шансы для успеха: в случае первичного провала за те 90 дней, в ходе которых длится подготовительный курс, есть шанс "исправить ошибку" через полгода на повторных курсах и все-таки получить заветное звание рядового-рекрута.





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