Это первое дополнение для игры, включающее в себя две "фишки" - незамеченные ранее в игре цивилизации и разнообразие игровых тактик

Кто-то снимает напряжение "тихой охотой", кто-то занимается спортивным опустошением отнюдь неспортивных напитков, а кто-то "умиротворяется" игровой практикой, например "шпИля" в Humankind. И для таких вот заядлых "стратегов" студия Amplitude Studios приготовила осенний сюрприз, пообещав зарелизить крупное дополнение для своей Humankind.

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В патче "разовьются" темы шпионажа и дипломатии, появится аналог знаменитой функции из Civilization - Конгресс. Но самое долгожданное - это новые цивилизации в количестве шести штук.









На этом приятные "мелочи" не заканчиваются - доступны станут "общества" шумеров, шотландцев и болгар, со свойственной им дипломатической парадигмой, в результате которой можно как "по щелчку пальца Таноса" создавать зоны - свободные от армии и вводить штрафы за нарушения.

Но армии армиями, но для "шахматных ходов" пригодятся новые юниты - так называемые агенты, состоящие из двух классов - чистых шпионов и дипломатических посланников. Которые имеют способность "беспошлинного перемещения" в зоны других исторических формаций, "подсматривать за противниками" и проводить "диверсии" против создания чужих юнитов.









Другой важной фишкой станут артефакты, влияющие на способность лоббирования своих "интересов" в Конгрессе и в масштабных договорах. Без объяснений понятно, что такой "перк" необходим во время военных действий, позволяющий масштабировать поддержку, а то и "закрыть" конфликт совсем.

Для любителей "тонкой дипломатии": у Конгресса есть своя "общеобязательная идеология", соблюдая которую можно получить неплохие "дивиденды".

На этом не заканчиваются сюрпризы от игровой студии: уже скоро должна выйти вторая часть игры.

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