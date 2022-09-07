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Иногда они возвращаются - Panasonic уже в России
Крупнейший производитель бытовой техники и электроники решил вернуться в Россию. Причем - официально
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   Поговаривают, что нельзя зайти в одну и ту же реку дважды. И я так думал тоже. Но вы будете смеяться, но с очень древней фразой Гераклита не согласны в Panasonic. Один из самых крупных производителей электронной техники решил "передумать" о своем былом мартовском решении, которое заключалось в прекращении "товарно-денежных" отношений на территории России.

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   И словно ничего не было, свои "двери" гостеприимно распахнул интернет-магазин известной японской корпорации. Даже действующие лица на манеже останутся прежними. Подразделение бытовой техники и электронных товаров возглавит Антон Смирнов, имеющий аналогичную должность в период до 24 февраля.


Источник фото: news.ru


   И эта деятельность как бы не будет "серой схемой", ведь на широкий спектр товаров известного бренда будут доступны скидки, официальная гарантия, доставка, горячая линия и многое иное. 

   Хитрющих японцев можно понять: кто им Украина, ответ - очевиден. А вот совершенно чистое поле, откуда "убегли" конкуренты - это дающаяся раз в жизни возможность занять освободившуюся нишу. Чем азиатские прагматики не преминули воспользоваться.

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Tant-Ogly
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00:33
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00:32
Попробуй на 3770 в project zomboid(город Луисвилль) поставить максимальное количество зомби и включить сирену, я уверен fps упадет до 0, а потом сделай так же на 12400, обязательно напиши что вышло.
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Yilec
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