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Американцы решили провести тестовый запуск баллистических ракет Minuteman III
Американцы решили испытать свой аналог российского "Тополя" - Minuteman III. До этого "по уважительным причинам" - из-за Украины и Тайваня оба пуска откладывали "до лучших времен"
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   Американцы - славные ребята, ну хотя бы по части тактичности. Ведь сейчас такое время, что любое лишнее "движение" может быть трактовано как начало "агрессии", а там и до ответных мер недалеко: с ядрен-батоном и прочими нейтронными "радостями". И американцы прекрасно понимая такую заковыку, отложили "тренировки" баллистических ракет до последнего. "Последнее" наступило вчера, когда в Пентагоне заявили о начале безотлагательного пуска своей межконтинентальной "радости" - все "за ради" национальной безопасности. Да и чего греха таить, надо перед выборами "повыпендриваться", показать заокеанским супостатам, что есть еще порох в пороховницах и ягодицы в ягодицах. Ну и кроме шуток - тестовый пуск грозной Minuteman III в последней модификации начнется прямо завтра, об этом заявил американский "конашенков" - комбриг Пэт Райдэр.

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Источник фото: interfax.ru


   "И по секрету" пресс-секретарь поведал "страшную тайну": на самом деле испытательный пуск должен был состояться еще давным-давно, но демократическая страна не захотела тревожить тоталитарную Россию и не менее авторитарный Китай: а то мало ли, вдруг не так истолкуют и начнется массовый обмен любезностями, чай обе эти страны раздосадованы "подлянками" звездно-полосатых соответственно в "незалежной" Украине и в "свободолюбивом" Тайване

   Сама ракета (наверное опять же, не раздражать лишний раз "по пустякам" Китай и Россию) будет оснащена испытательным модулем без напрягающей боевой части(но это не точно).

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#minuteman iii #баллистическая ракета #испытание ракеты #ядерные силы сша
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