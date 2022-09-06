Такая "трансмутация" стала возможна благодаря использованию самого мощного рентгеновского лазера. С помощью которой можно получать миниатюрные алмазы в "товарном количестве"

Еще в подростковом возрасте я зачитывался произведениями о выдуманных приключениях алхимиков, которые с помощью так называемого "философского камня" на раз-два превращали скучный свинец в благородное золото. Но то был вымысел, сейчас же, при текущем уровне развития технологий - подобное не просто возможно, а уже используется. Например "нечто подобное" было продемонстрировано группой ученых, которые с помощью лазера обычный ПЭТ-пластик превратили в алмазы.

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И теперь поподробней. Ученые собравшись с мыслями, додумались "приспособить" мощный рентгеновский лазер для "трансмутации" "упаковочного пластика" до уровня крошек--алмазов. Которые в виде "обычного дождя" регулярно выпадают на ледяных планетах.

Данный лазер воздействуя на образцы ПЭТ-пластика, посредством тепла и давления преобразовал искомый материал в крошечные алмазы, именно такие образуются на Уране и Нептуне в результате гигантского давления и некоторых других условий.

И капелька непередаваемого удивления: У нас, на Земле, цена алмаза определяется прежде всего его большой редкостью, но на иных планетах - алмаз, это что твой камень у пыльной дороги. Поэтому большие ледяные планеты, где "зверствует" критическое давление, водород и углерод "уплотняются", порождая алмазы, после чего вместо капель воды начинает идти алмазный дождь.





В действительности подобная "странность" никогда не была зафиксирована напрямую, но пять лет назад сообщество ученых повторило подобный процесс у себя в лаборатории. Используя LCLS - наимощнейший рентгеновский лазер в мире. Который за какие-то доли секунды нагрел углеводородные композиты до сумасшедших 6000 градусов по Цельсию, и словно этого мало, создал невероятное давление больше чем 1 миллион атмосфер. И не мудрено что после такого "экстрима" на месте углеводорода образовались малюсенькие алмазики.









Теория теорией, но не факт что на Нептуне и Уране в "природных условиях" встречается полистирол, который использовали ученые в своем эксперименте. Поэтому высокие умы использовали и другие материалы, например повсеместно распространенный ПЭТ-пластик (мы его видим в упаковках продуктов питания). И он тоже "породил" алмазы.

Ну и "еще раз", что это дало: данный эксперимент подтвердил гипотезу об алмазных дождях на планетах-гигантах (правда только тех, которые можно назвать ледяными) и дает "шанс" удешевить производство абразивных материалов, в состав которых и входят те самые искусственные алмазы.

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