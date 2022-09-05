Передаваемая мощность пока что слишком мала, но у такого устройства (зарядника) большие перспективы в будущем для бесперебойного обеспечения электронных мобильных устройств электрическим током

Телефоны, которые уже к середине рабочего дня "выдыхаются", ноутбуки, "приказавшие долго жить" во время яростного онлайн-боя, и вот это все - нас крайне тяготит и беспокоит в самый неподходящий момент. Пока что ничего не придумали лучше, чем сменные аккумуляторы или же повербанки. Либо надо сидеть у розетки как вечный узник. Но есть шанс, что "кое-что" изменится.

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Ведь можно передавать энергию "по воздуху", правда, сделать это гораздо трудней, чем передавать воздушным способом информацию - но физически это реализуемо. И вот когда эта реальность настанет, мобильные девайсы и гаджеты, станут удобными как никогда ранее. Корейские "высокие лбы" дошли до мысли, что подобное "мероприятие" можно осуществить с помощью лазера. Кстати, данные опыты уже показали возможность передачи энергии на расстояние.









Для этого необходим инфракрасный лазер с передатчиком, покрытым эрбием. Приемником такого вот зарядного устройства выступает линза и "световое зеркало". Ну а самое главное условие для успешной "зарядки" - это наличие "свободного воздуха" - без видимых препятствий, способных блокировать лазерный луч. Если же такой объект появился "в объективе", передатчик переходит в "режим ожидания".

Пока еще что сам механизм проходит серию опытов, но уже смело можно утверждать, задумка частично удалась. Луч лазера смог "отдать" 400 мВт света устройству, находящемуся на отдалении в 30 метров, а приемник смог преобразовать это количество в 85 мВт электроэнергии. Но, как вы понимаете, пока данные значения слишком малы для реального применения сей технологии в повседневном быту. Но дальнейшие опыты продолжаются и возможно в ближайшем будущем устройство зарядки доведут "до ума".

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