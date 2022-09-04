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Приложение для знакомств обманет мошенников, заставляя их общаться между собой
Ведь сейчас эпоха онлайн-знакомств, где за скучающими людьми потянулась вереница мошенников, обманным путем выманивающих деньги у доверчивых воздыхателей. Но для таких вот "врагов рода человечества" есть "сюрприз" - умный бот, "сводящий" между собой подобных хитрецов, делая из них обычных клоунов
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   Любви все возрасты покорны. Знаменитые слова актуальны и сейчас, когда массы "бабушек и дедушек" в поисках вечного чувства добрались и до онлайн-платформ, где их доверчивых и беззащитных, безжалостно "доят" мошенники, да признаться, доят всех, кто готов верить "в сказку", без опоры на возраст. Как вывести подобных мошенников на чистую воду, и не только вывести, но и знатно постебаться над "редисками", кажется знают разработчики набирающего популярность приложения для знакомств - "Filter Off".

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   Источник фото: westchestermagazine.com

   

   Ход мыслей мошенников стандартный - главная цель: втереться в доверие ничего неподозревающему пользователю, а дальше можно делать "что хочешь"; в том числе требовать деньги на "покрытие кредита" или "помочь собрать ребенка в школу". Тут дело десятое. Ты ищешь любовь, а встречаешь такого вот типа, ну очень нехорошая ситуация. Для борьбы с такими любителями легких денег, которых очень трудно найти и привлечь к ответственности, разработчики придумали ну очень оригинальный способ - нейросеть GPT-3, отличающиеся способностью создавать текст и общаться "как живая". А другие ИИ создают видео-картинку, способную "водить за нос" мошенников по видео-связи.

   После того как "маркеры мошенничества" "проявились" и мошенники окрасили себя в те цвета, в которые они окрасили себя (угадайте с одной попытки - чья это цитата, ответ пишите в комментариях), приложение "перекидывает" мошенников в "приват-канал", где следующим собеседником обманщика будет такой же "неудачник" из мира разводил или же компьютерный бот. И такой шаг уже приносит свои плоды - приложение выявило 1000 "сотрудников СБ банка" и подобных им личностей, которые сами угодили в ловушку и не зная того, общаются между такими же горемыками, пытаясь обмануть друг друга. Как говорится и цирк не уехал и клоуны - остались.

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