Раньше все мы смеялись с "творчества" ИИ, но теперь некоторым скептикам должно быть не до смеха. Ведь нейросеть победила человека в рамках "соревнования" художников

Кто бы мог подумать, что "мазня", созданная искусственным интеллектом, перестает быть просто хаотичным набором различных цветовых оттенков, а превращается в "готовый продукт", имеющий художественную ценность. Доказательством этому можно считать финал художественного конкурса в Колорадо. Где работа ИИ была признана победителем конкурса.

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Джейсон Аллен, показавший образец своего рисунка, был признан победителем. Но каково было удивление все тех матерых художников, когда судьи присудили победу этому мужчине, заявившему прямо со сцены, что показанная картина принадлежит "кисти" нейросети.









Ну а дальше Джейсон "похвастался" "как это было": согласно его словам, "к написанию" шедевра он подключил генератор изображения. Который работает по принципу "загрузи текстовое описание своей картины и дальше просто молча жди рядом". Вот он и дождался, правда не буквально: ведь картина "рисовалась" около половины месяца. Но это того стоило - ведь "компьютерный художник" представил аж несколько вариантов законченного произведения.

Кстати, после опубликования решения творческой комиссии, в сети посыпались тонны хейта как на автора, так и на посмевших присудить лавры победителя - судей. Ведь подобный успех может нивелировать так называемый талант и мастерство массы художников, тем самым обесценивая их. И человек лишится "признака", отличающего его от животных и машин, не способных на такого рода деятельность.

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