Болеть - плохо. А болеть неизвестной болезнью - еще хуже. В Аргентине обнаружили пневмонию "неизвестного происхождения".

Мир еще не успел выдохнуть от "короны", а в Америке уже появилась "оспа обезьян" (откуда она у человека - очень каверзный вопрос), и на пятки ей уже наступает новая напасть: вирус пневмонии "неизвестного происхождения". Правда родина новой угрозы на сей раз Аргентина.

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Совсем недавно, а именно к финалу лета, на госпитальную койку угодил первый больной с тяжелейшей формой воспаления легких, причина пневмонии так и осталась неизвестной. И вот уже четыре медика с такими же симптомами слегли "рядом" с нулевым пациентом.









Двое из этой "пятерки" отправились в лучший из миров, трое пока что остаются под наблюдением врачей в палатах.

Медицинским консилиумом было разу же озвучено предположение о ковиде, но результаты лабораторных анализов предполагаемый диагноз не подтвердили. Затем последовали тесты на разновидности гриппа и еще целой кучи заболеваний. Все тесты оказались "кристально чистыми" - маркеры молчали.

Точной версии, что же все-таки это было так и нет. Но медики пока говорят, что паниковать еще рано: ведь широкой вспышки новой болезни не последовало.

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