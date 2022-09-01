Ученые Мичиганского университета создали комплексный состав, состоящий из жидкого пластика и специальных природных масел, уничтожающих большинство патогенов. Кроме того, данное вещество способно "работать" до полугода

Близится осень, точнее как близится, уже на дворе сентябрь - а это значит не за горами и первые холода, а где холода - там и простудные болезни, а там уже где-то рядом бегает мерзопакостный Ковид. А болеть никому не хочется. Как и вакцинироваться, так что делать в таком случае - нам есть что предложить. Ну, то есть как нам, как всегда "впереди планеты всей" - американские ученые, которые не развлекают мир своими странноватыми исследованиями вроде подобных, а действительно пытаются найти "смертельное оружие" против "коронного вируса".

реклама









Мичиганские ученые из одноименного университета разработали специальный состав, представляющий собой летучий пластик с "вкраплениями" масел чайного дерева и корицы. Такой противовирусный "дуумвират" прекрасно справляется как с бактериями, так и с вирусами (все мы помним к чему относится коварный Ковид), а благодаря "пластификатору" полезные свойства органических веществ не исчезают долгий период времени. Но даже после "высыхания" покрытие можно "обновить" - просто заново побрызгав или нанести мазками "художника".









Сама защитная пленка имеет вид прозрачной поверхности, которую можно наносить как на повседневные вещи, в том числе гаджеты, так и на кухонные наборы, которые не будут подвергаться термической разработке. И даже в случае регулярного мытья и касаний "грязными лапищами" "защитный экран продолжает" работать в срок до полугода. Ну а органические вещества уничтожают до 99,9% патогенной "фауны", в том числе ковид, кишечную палочку и много чего еще.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



