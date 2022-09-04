Медузы рода Turritopsis dohrnii обладают некоторыми особенностями, владение которыми очень похоже с реальным "бессмертием". Благодаря

Человека всегда интересовало физическое бессмертие, ведь как не посмотри, наша жизнь - довольно-таки интересная штука, которая не надоедает даже за сто лет, но физическое тело даже старательных йогов имеет свойство непростительно быстро изнашиваться, что уж там говорить о среднестатистическом суровом мужчине из Челябинска, оный закусывает гранитом и пьет крепкие жидкости. Кроме шуток. Так вот, под жарким испанским солнцем местные ученые заинтересовались вышеозвученной темой: о физическом бессмертии. Ведь даже некоторые виды медуз "могут в подобие его".

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Так вид медуз Turritopsis dohrnii вполне легально обходит физические законы, регулярно омолаживаясь и живя довольно долго. Испанские светлые мужи заинтригованы: как такое возможно в принципе. Оказывается, данные медузы обладают большим "бэкапом" генов, контролирующих процесс восстановления и защиты в отличие от "родственников" - малиновых медуз.









В случае "кризисных времен" медузы кушают "сами себя", поглощая свои щупальца после чего "падают" на дно. На поверхности ила медузы становятся полипами и заново "выкидывают" щупальца, тем самым становясь обычными медузами.

Изучив еще больше, испанские ученые пришли к выводу, что такие удивительные метаморфозы возможны благодаря теломерам, бережно оберегая хромосомные нити во время второго "перерождения". В природе же теломеры во время процесса своего размножения уменьшаются и "взад" уже не возвращаются, становясь со временем все короче и короче, но не у вида Turritopsis dohrnii.

Именно в этом и заключается так называемый "эффект бессмертия". Правда более глубоко заглянуть не удалось, ведь малышки-медузы старательно прячут секрет самостоятельного "конфигурирования" собственных клеток.

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