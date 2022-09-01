Почтовые отправления будут доставляться только лишь из России во внешний мир - а внутри страны послыки доставляться не будут

Кому-то 1 сентября - международный день знаний, а кому-то головная боль. Ведь пресс-служба DHL поспешила "порадовать" своих российских пользователей, заявив, что внутри России услуги по доставке грузов и более легких посылок - оказываться не будут.

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Мотивация такого убийственного решения довольно прозаична и банальна: оказывается возникли "технические сложности" с работоспособностью цифровых систем и сопутствующей почтовой инфраструктуры (наверное лично Путин проводит массированные DDOS-атаки). Ну и как бы между строк было заявлена еще одна причина: головной офис Deutsche Post DHL ввел законодательные ограничения на такие операции, попросту говоря послал российских пользователей и фанатов немецкой экспресс-доставки куда подальше.









Но немцы не забыли подсластить пилюлю, заявив, что документооборот и грузоперевозки будут выполнены, если они были заказаны в срок до 31 августа текущего года.

Ну и да, деньжищи видимо вращались огромные, поэтому что от части финансового пирога DHL не стала отказываться, продолжая оказывать услуги по международной доставке в страны вечной демократии и не только из "клятого мордора".

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