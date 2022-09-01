Вода - источник жизни на Земле. И кажется с этой прописной истиной совершенно не поспоришь. Но когда тебе в силу ряда причин предлагают выпить сточной воды, пускай очищенной и переработанной, уже жалеешь, что мы не научились питаться солнцем или праной, как какие-нибудь высокодуховные жители Шамбалы.
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А теперь к текущей новости: жители некогда дождливой Англии были крайне удивлены, услышав о перспективе употреблять переработанную воду. Глашатаем новых веяний оказался директор местного "Минприроды" - Джеймс Беван. Государев служивый предлагает "пораскинуть мозгами" о тяжелой экологической доле и принять неизбежное, способное по его словам "спасти всех нас". Надо лишь всего "трансмутировать" стоки в питьевую воду.
Хотя особо впечатлительных сограждан британской короны данная мысль может здорово беспокоить во время легендарного английского чаепития. Но тут приходит на ум легендарное: "Нравится не нравится – терпи моя красавица" сами знаете кого. Так что переработка воды - это неизбежное. Готовы ли смириться с этим граждане Великобритании - неважно. Экология требует жертв. Шутки с природой - плохи.