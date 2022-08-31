С подобным утверждением выступил Джон Дорган - ученый, создавший под своим руководством материал-смолу, используемую для изготовления лопастей гигантских ветряков, которые после выработанного ресурса можно съесть

Зеленая генерация генерацией, но уже многие говорят, что гигантские ветряки не только вырабатывают "зеленую энергию", но и "на отлично" засоряют матушку Гею (красочный синоним земных недр) своими неразлагаемыми лопастями. Но сами производители об этом скромненько молчат. Но есть те, кто о проблеме знает и что-то думает над ее успешным решением, например - ученые из Мичигана.

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Которые взяли да занялись полезным делом, разработав прекрасную смолу для лопастных конструкций ветрогенераторов. Почему эта смола стала вдруг прекрасной - читаем ниже.









Джон Дорган - лидер команды ученых из означенного научного центра штата Мичиган, попытался докопаться до "истины", решив что ухудшив свойства КПД ветряка, можно все-таки улучшить кое-что такое же важное. Например, химический состав термореактивных композитов лопастей. И все будут в выигрыше от выбранного способа "конкатенации", просто добавив в смолу органические полимеры. Полученный результат после определенной "переработки" можно "превратить" в съедобный мармелад. Что ученые мужи и сделали. Слопав с неподдельным аппетитом кондитерский продукт. Именно так и утилизировали отработавшие свое лопасти ветряка, тем самым освободив землю от "почетной обязанности" разложить "на плесень и липовый мед" выработавший свое пластиковый продукт.

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