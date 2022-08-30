Для солнечного затмения Марса необходимо так мало: спутники планеты должны перекрывать небесное светило. И это событие случилось

Не знаю кто или что вдохновляло знаменитого художника-сюрреалиста Пабло Пикассо на создание своих причудливых и странных картин, но точно скажу - мимо солнечного затмения планеты, названной в честь римского бога войны, эта знаменитость не прошла бы мимо.

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Ведь снимки этого зрелища могут вызвать либо истерию, либо недоумение, переходящее в нарастающее изумление и восторг. Настолько все необычно и удивительно невообразимо получилось на съемке. И лишь включив толику фантазии можно было подумать, что перед нами вращающийся глаз, а оказывается - это "всего лишь" Фобос и Деймос играют со своим "господином". И именно такие причудливые "игры" и порождают такую красочную картину нашего воображения.





К слову об открытии, без пафоса и ненужных литературных эпитетов. Подобные фотографии и видео стали возможны благодаря проделанной работе железных исследователей Красной планеты - трех марсоходов NASA: Настойчивости (Perseverance), Благоприятной возможности (Оpportunity) и Любознательности (Curiosity).

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