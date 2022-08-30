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NASA опубликовало снимок солнечного затмения на Марсе
Для солнечного затмения Марса необходимо так мало: спутники планеты должны перекрывать небесное светило. И это событие случилось
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   Не знаю кто или что вдохновляло знаменитого художника-сюрреалиста Пабло Пикассо на создание своих причудливых и странных картин, но точно скажу - мимо солнечного затмения планеты, названной в честь римского бога войны, эта знаменитость не прошла бы мимо. 

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Источник cursorinfo.co.il


   Ведь снимки этого зрелища могут вызвать либо истерию, либо недоумение, переходящее в нарастающее изумление и восторг. Настолько все необычно и удивительно невообразимо получилось на съемке. И лишь включив толику фантазии можно было подумать, что перед нами вращающийся глаз, а оказывается - это "всего лишь" Фобос и Деймос играют со своим "господином". И именно такие причудливые "игры" и порождают такую красочную картину нашего воображения.


   К слову об открытии, без пафоса и ненужных литературных эпитетов. Подобные фотографии и видео стали возможны благодаря проделанной работе железных исследователей Красной планеты - трех марсоходов NASA: Настойчивости (Perseverance), Благоприятной возможности (Оpportunity) и Любознательности (Curiosity).

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#марс #солнечное затмение #солнечное затмение на марсе
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Артём Николаев
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Всё так же - Вашингтон.
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Козак Турчинов
21:59
Все правильно Шеша! у тебя есть мозги и ты не введёшься за зомби пропаганду Лизы. она что только не раскажет чтобы из хомячков монетки вытянуть
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Козак Турчинов
21:58
даже школьник знает что для alder lake нужен windows 11. Так же как и для zen3 windows 10 а не 7ка или xp
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Winssy
21:57
Ты видимо проспал выход Интел 12, где i5 12600k конкурирует с r7 5800x, а i7 12700k с r9 5900x)
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Zorro
21:57
Да ладно сравнивай когда 12700 с 5800Х они +- одинаковы. а с 5800Х3D даже сравнивать смысла нет.
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Grotlon
21:57
Зачем ему недоядра отключать? 13600K уже c 8 недоядрами закатает 7600X в асфальт.
AMD Ryzen 5 7600X в многопотоке Geekbench обогнал Ryzen 5 5600X и догнал Intel Core i5-12600K
IRanPast
21:57
Почти нормальная цена
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Козак Турчинов
21:56
все верно сказал! это с системой на интел вроде 2600k или 8700k или 12700k можно по пять лет сидеть и не испытывать проблем. Амд же нужно постоянно апгрейдить так как Лиза расказывать о преимуществах
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Dimkovski
21:53
Ну и кого теперь бомбить? 😞
У россиян на финской границе отбирают наличные евро
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