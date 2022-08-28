Подобные "крылатые машины" могут значительно облегчить жизнь людям связанным с выращиванием высотных "полезных гостинцев". Ведь из-за нехватки рабочих рук пропадает очень много зрелых плодов

Мы привыкли думать, что дроны - это только лишь средство развлечения или идеальный корректировщик и разведчик в войнах нового поколения, но поди же ты, помощь этих крылатых летунов востребована и "на гражданке". К подобному простому выводу пришли в маленьком Израиле.

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Простая причина, почему дроны так нужны человеку - это использование этих неутомимых тружеников в сельском хозяйстве. Они служат двум целям: увеличить количество и качество собираемых фруктов и "разгрузить" фермеров. Опять же, стоит лишь взглянуть на стандартное поле обычного сельского "трудяги", то можно увидеть тривиальную картину маслом - много фруктов пропадает почем зря. И цена такого "расточительства" - 30 млрд долларов за год, что весьма существенно для малыша-Израиля. А все то, что успели собрать, но собрать с задержкой в две недели - все эти фрукты потеряют 80% от своей витаминной и прочей пищевой ценности.









"Героем", поспособствовавшим в решении проблемы, оказался стартап Tevel Aerobotics Technologies, как раз и разработавший автономных дронов. Трудяги из металла и пластика с воздуха заходят "на уборку урожая", снимая с веток только спелые плоды, нежно переводя ведь собранный "актив" в положение воздух-поверхность.

Причина же, почему такие дроны нужны как воздух - это нехватка дешевой рабочей силы, которая не сильно таки стремится на опасную низкооплачиваемую работу по сбору фруктов. Ну и второй немаловажный штрих - дроны могут "вкалывать" и ночью без выходных - в общем настоящая мечта рабовладельца и плантатора.

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