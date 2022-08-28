На самом деле, Американцы не только любители бургеров и "мыльных пьес", но и большие фанаты далеко летающих ракет. Зачем стране с демократией и Джо Байденом такие девайсы - мы не знаем, но вот что мы любим - так это высокотехнологичные штуковины

Многие меня обвинят в непатриотизме и прочих непопулярных делах, развешивая ярлыки "фаната Америки" и просто "редиски". Но на самом деле, я - ярый фанат русского кваса и прочих "вкусно и точка". Но и я не смог не удержаться от новости, связанной с ракетными технологиями. Которые, к сожалению, умеют использовать и доводить до ума не только в России...

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Сколько бы не мучилась, сколько бы не тужилась Northrop, но вот впервые был успешно произведен запуск детища корпорации - ракеты AGM-158B JASSM-ER. Словоохотливые создатели даже решили похвастаться - по их словам данная ракета "достанет даже до Сибири".

Кстати удачный пуск осуществлялся с модернизированного B-2 Spirit. В добавок этот "старец" будет оснащен новым комплексом наведения к ядрен-батону B61-12 и устойчивым взломозащищенным каналом связи.

Вот в чем-чем, а по части пиара дорогие янки впереди планеты всей: ведь именно согласно данным той же Northrop Grumman, новая ракета способна пролететь всего лишь около 1000 километров. Вот тебе и "Сибирь"...

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