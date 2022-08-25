Сейчас время такое, что нужно думать не о хлебе насущном и дне грядущем, а о нашей с вами окружающей среде, где очень нехорошие люди, экономя свои время и копейки, разбрасывают всевозможный мусор, в том числе автомобильные шины - авось природа сама справится с разложением "на плесень и липовый мед". Но природа не справится, даже не мечтайте. Но добрые ученые с далекой Австралии хотя бы попытались решить данную проблему, предложив интересный способ "утилизации" - используя шины как строительный контейнер.
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Идея заключается в следующем: толщина шины достаточна для размещения внутри сферы строительного наполнителя - сюда отлично поместится грунт и щебень. Дабы не быть голословными, подобную конструкцию подвергали различным испытаниям, доказав что ее прочность приблизительно ровна стандартному бетону. Правда в отличие от оного, наполнение "блока" кирпичом и крошкой бетона - слишком трудоемко. Но опять же, если произойдет землетрясение средней силы, подобные стены могут вернуться к прошлой форме, аки жидкий терминатор после баллистического шока.
Дело за малым - не бояться инвестировать во вторичное использование шин и активней использовать получившийся строительный материал.