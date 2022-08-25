Зайдя в почти любую посадку глаз услаждает не зеленые леса и пышные кустарники, а небрежно брошенные старые шины автомобилей. В этом легко убедиться, прошвырнувшись в ближайшие лесные массивы, но кажется ученые Австралии нашли выход, используя шины как строительный материал для стен

Сейчас время такое, что нужно думать не о хлебе насущном и дне грядущем, а о нашей с вами окружающей среде, где очень нехорошие люди, экономя свои время и копейки, разбрасывают всевозможный мусор, в том числе автомобильные шины - авось природа сама справится с разложением "на плесень и липовый мед". Но природа не справится, даже не мечтайте. Но добрые ученые с далекой Австралии хотя бы попытались решить данную проблему, предложив интересный способ "утилизации" - используя шины как строительный контейнер.

реклама









Идея заключается в следующем: толщина шины достаточна для размещения внутри сферы строительного наполнителя - сюда отлично поместится грунт и щебень. Дабы не быть голословными, подобную конструкцию подвергали различным испытаниям, доказав что ее прочность приблизительно ровна стандартному бетону. Правда в отличие от оного, наполнение "блока" кирпичом и крошкой бетона - слишком трудоемко. Но опять же, если произойдет землетрясение средней силы, подобные стены могут вернуться к прошлой форме, аки жидкий терминатор после баллистического шока.









Дело за малым - не бояться инвестировать во вторичное использование шин и активней использовать получившийся строительный материал.





рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 3070 Ti за 60 тр в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



