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Джефф Безос решил создать "свою" МКС
Причина банальна: определенные круги в США сильно "напряглись", когда "страна-бензоколонка" заявила о своем намерении выйти из проекта международной космической станции. И если этот момент все-таки, но Америка должна быть "готова"
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   Хорошо быть страной-гегемоном, но плохо, "когда ты лишь кажешься, но не есть". Ведь "пацаны" слов на ветер не бросают, поэтому американское правительство, ловко притворившись, что оно "не при делах", поручило в лице NASA "назначить смотрящего" за будущим проектом МКС под строгим патронажем дядюшки Сэма. Как водится, подряд получили частные компании кого-то очень крупного и большого, естественно, откаты и прочая коррупционная составляющая - тут совершенно ни при чем. Все по закону. Ага. Но вот Джефф Безос и другая фирма такой заказ получили. Их объединенное детище - как раз и должно создать будущую орбитальную станцию.

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Источник фото: focus.ua


   Ну и как довольно-таки тертый калач, старина Джефф потребовал действовать по схеме "утром деньги - вечером стулья", выбив на первый этап финансирования будущего проекта уже порядка 1,5 млрд долларов. Но и другие капиталисты не дремлют: им тоже хочется отведать лакомого пирога американских налогоплательщиков. Но счет по-прежнему за Безосом.

   Ну и коротко о "американской МКС": вместимость порядка 10 астронавтов, естественно станция предназначена не только для науки, но и для "шоу" - космические туристы довольно-таки приятное подспорье в качестве дополнительного способа заработать "на науку". Да даже фильмы можно будет снимать.

   В горизонте станция начнет "новоселье" уже в 2027 году, а "укладка закладного камня" стартует в 2025-ом.

   

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#nasa #мкс #джефф безос #orbital reef
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